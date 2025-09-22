Les entrepreneurs parlent aux français

Le « memorial » pour Charlie Kirk, un vent d’air frais dans une atmosphère « palestinisée »

Vivant aux USA, j’ai bien entendu regardé l’hommage fait à Charlie Kirk, sur toutes les TV américaines (ou presque). Je ne l’ai pas regardé parce que je suis un Républicain doublé d’un bigot et grenouille de bénitier, capable de répéter le nom de Jésus, 10 fois dans chaque phrase comme la plupart des personnes appelées sur scène l’ont fait. Je ne l’ai pas regardé parce que j’admirais tout ce que Charlie Kirk disait et faisait, le long de son incroyable ascension au plus haut niveau de la scène politique. Je ne l’ai pas regardé parce que je n’avais rien à faire, il faisait beau à New York et j’aurais été bien mieux dehors.