Le libéralisme, un produit du protestantisme anglo-saxon ? C’est oublier l’impact des théologiens catholiques de l’Ecole de Salamanque

Une vue de l'Université de Salamanque.

Alexis Karklins-Marchay est chargé d'enseignement en finance à l'ESCP et à l'université de Caroline du Nord (États-Unis). Franco-américain, Alexis Karklins-Marchay est diplômé de Paris-Dauphine. Il est l'auteur de plus d'une centaine d'articles de finance, d'histoire et d'économie ainsi que d'ouvrages de théorie économique et de littérature.

Atlantico : Quels ont été les atouts et les apports de l’Ecole de Salamanque sur la réflexion économique moderne ?

Alexis Karklins-Marchay : L'Ecole de Salamanque est une appellation qui a permis de regrouper un certain nombre de théologiens qui ne se connaissaient pas toujours et qui ont écrit sur un peu plus d'un siècle. Ils ont un point commun. Ces théologiens sont tous passés par l'école, par l'Université de Salamanque. Ils ont tous enseigné ou étudié à l'Université de Salamanque, qui est l’une des plus anciennes universités européennes, au même titre que La Sorbonne, que Bologne, que Oxford ou que Coimbra au Portugal. L’université de Salamanque remonte au XIIIᵉ siècle. Cette université était un grand lieu de savoir à la fin de l'époque médiévale, au moment de la Renaissance.

L'Ecole de Salamanque concerne des théologiens qui ont tous étudié et enseigné à l'université de Salamanque. Ils ont grandement contribué à la philosophie politique et à l'économie, notamment concernant l'invention du droit international, avec Francisco de Vitoria au XVIᵉ siècle. Il a nié la validité des bulles papales qui étaient relatives à la possession des terres qui étaient découvertes sur le continent américain. Il y a eu une contestation sur le fait que conquérir un territoire ne rendait pas propriétaire, que cela ne relevait pas du droit et que le fait de détruire des populations était injuste, dans le contexte de la découverte des Amériques. Francisco de Vitoria a été un des premiers à concevoir cette idée des droits naturels et qu’il existait des droits valables pour tous les êtres humains. C'était une révolution de l'écrire et de le penser ainsi. La théorie du droit naturel a été d'affirmer qu'il existait des lois naturelles valables pour chaque être humain, que tous les hommes étaient égaux et avec les mêmes droits. A l’époque, l’Eglise s'interroge sur le fait que les Indiens, les populations autochtones rencontrées par les conquistadors, aient ou non une âme. Les théologiens de Salamanque ont estimé qu’ils avaient la même âme que n'importe quel autre être humain et qu’il fallait respecter cela.

Dans le domaine politique, ils ont aussi apporté une réflexion sur les fondements de la souveraineté et en particulier, venant de théologiens, cela était révolutionnaire. Une distinction centrale a été établie entre le pouvoir naturel d'un côté et le pouvoir spirituel de l'autre. Cela s’est accompagné d’une forme de rejet de l'autorité politique de l'Eglise et de l'absolutisme.

Il faut se rendre compte du travail qui est fait et du cheminement intellectuel de ces théologiens au XVIe siècle pour arriver à cette distinction entre le pouvoir naturel et le pouvoir spirituel et sur ce qui a débouché sur la contestation de l'autorité politique de l'Eglise.

Un autre théologien très célèbre, Luis de Molina, dans la deuxième partie du XVIᵉ siècle a défendu l'idée que le pouvoir d'une nation résidait dans les mains de chacun des administrés et que seul le peuple est souverain et peut déléguer l'autorité politique à un ou à quelques hommes. Cela participe à l’idée que le pouvoir ne procède pas du divin mais que le pouvoir d'une nation réside dans les mains de chacun, pour chaque personne qui compose une communauté.

Sur le plan politique, Francisco Suarez a été très influent dans la deuxième partie du XVIᵉ et au tout début du XVIIᵉ siècle. Il considère que la forme de gouvernement la plus naturelle est la démocratie et que, au fond, la monarchie ou l'oligarchie peuvent être acceptables mais uniquement si elles sont choisies et consenties par le peuple.

Ces théologiens ont posé les bases de réflexion du libéralisme politique.

Pourquoi est-il si important de redécouvrir cette école de pensée et les travaux des théologiens de l’Ecole de Salamanque ? Quel a été leur héritage ?

Pour le droit international, l’influence majeure de l’Ecole de Salamanque a été l’idée des droits naturels. Francisco de Vitoria a beaucoup influencé Hugo Grotius, qui est considéré aujourd'hui comme l'inventeur du droit international. Grotius va ensuite avoir beaucoup d'importance et d’influence sur les Lumières écossaises, en particulier sur Francis Hutcheson et aussi sur Adam Smith.

Les théologiens de l’Ecole de Salamanque ont donc été un maillon important et un fondement du libéralisme politique avec un de ses concepts clés qui est justement l'existence de droits naturels et le droit à l'émancipation, le fait que chaque être humain doit avoir les mêmes droits puisque nous avons tous les mêmes droits naturels. Il faut consacrer ces droits pour qu'ils soient le reflet de ces droits naturels. Cela a été un des piliers de l’invention du droit international qui a mis un peu de temps à éclore.

L'Ecole de Salamanque n’a pas été une école unifiée. Ces théologiens se nourrissaient les uns les autres sur un peu plus d'un siècle. Ils vont passer des messages. Et ces messages vont être ensuite repris par d'autres pour construire la modernité à partir du XVIIᵉ et du XVIIIᵉ siècle.

Sur le plan économique, cela va encore beaucoup plus loin. Dans sa monumentale Histoire de l'analyse économique, Joseph Schumpeter a parlé de l'Ecole de Salamanque. Il a été un des premiers grands historiens de l'économie à s'être intéressé aux travaux des théologiens de Salamanque sur les sujets économiques.

Il y a un ensemble de textes espagnols qui ont été traduits, malheureusement très peu en français, parfois en anglais. Cela a permis de diffuser un peu plus la connaissance des apports économiques des travaux et des écrits de ces théologiens. Il s’agit d’une redécouverte relativement tardive. Avant les années 1950 et Schumpeter, personne ne parlait de l’Ecole de Salamanque. Pourtant, cela a été une forme de berceau de la réflexion économique.

Les outils du capitalisme, les outils en matière de banque, les outils fiscaux, légaux ou assurantiels sont nés en Italie, à l'époque médiévale et à la Renaissance à Pise, à Amalfi, à Gênes, à Venise et à Florence.

Les outils sont nés en Italie mais concernant la réflexion économique en elle-même, il y a peu d'exemples de textes qui proviennent de l'Italie. En revanche, à partir du XVIᵉ siècle et tout au long du XVIᵉ siècle, de nombreux écrits et des réflexions économiques très importantes ont été mis à jour par les théologiens de Salamanque.

A l’époque de Francisco de Vitoria, le commerce international était en plein essor en Europe, notamment à Anvers. Interrogé par des marchands d'Anvers, Francisco de Vitoria conclut que le commerce est légitime parce qu'il permet aux hommes de se rencontrer et qu'il contribue à la richesse de la communauté. Il y a donc une légitimation du commerce.

Diego de Covarrubias, un autre théologien au XVIᵉ siècle, a repris la vision de Thomas d'Aquin. Ces théologiens ont été nourris de la somme théologique de Thomas d'Aquin. Covarrubias défend l'idée que la propriété privée stimule l'activité économique.

Luis de Molina a aussi expliqué que les biens sont mieux entretenus par un propriétaire privé que lorsqu'ils sont en propriété commune. Il y a donc la défense du travail et de la propriété privée.

Il est possible de trouver cela chez Aristote, dans « L'Ethique à Nicomaque » et surtout dans « La Politique ».

Un autre théologien majeur de l’Ecole de Salamanque est Juan de Mariana à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Juan de Mariana écrit simplement que l'interventionnisme du prince déstabilise l'économie. Son discours est contre l'interventionnisme du prince et il observe ce qu’il se passe en Espagne. Il voit que l'Espagne ne s'enrichit pas malgré les conquêtes et malgré cet or et cet argent qui affluent des Indes. Il voit bien qu'il y a un problème et que le roi n'arrête pas d'intervenir dans l'économie et que malheureusement cela se fait au détriment du plus grand nombre. Il explique notamment que l'impôt est une appropriation d'une partie de la richesse des sujets. Il considère qu’il faut avoir le consentement du peuple avant de le prélever mais que toutes les formes déguisées d'imposition comme les monopoles d'Etat ou la manipulation des cours des monnaies déstabilisent les conditions économiques. Ces réflexions sont d’une modernité incroyable.

Un autre théologien, Martin d'Azpilcueta, qui lui aussi est du XVIᵉ siècle, a établi les bases de la théorie quantitative de la monnaie alors que nous sommes avant Fisher et Jean Bodin en France. Il explique que pour combattre l'inflation, il faut éviter d'émettre de la monnaie à profusion et il faut équilibrer le budget royal. Il se plaignait qu'en Espagne, il y ait des déficits à cause des commissions, des pensions, des postes donnés à foison. Cela déstabilise complètement le budget d'une nation.

Les théologiens de Salamanque vont établir les fondements de la théorie subjective de la valeur, elle a d'ailleurs servi à Marx plus tard, selon laquelle la valeur d'un bien ne dépend que de la quantité de travail nécessaire à sa production. Les théologiens de Salamanque sont contre cette idée-là. Ils pensent que le juste prix d'un bien ne repose pas sur le travail et les coûts qui sont dans la production du bien. Cela dépend de l'utilité que ce bien a pour l'acheteur. Cette théorie de la valeur subjective a pris son envol à la fin du XIXᵉ siècle dans le monde et aujourd'hui elle est considérée comme beaucoup plus pertinente. Plus personne ne croit à la théorie objective de la valeur fondée sur la quantité de travail. Vous pouvez mettre tous les travailleurs que vous voulez pour produire un bien, si personne n'a envie de l'acheter, cela n'a aucun intérêt. Cette idée de la théorie subjective de la valeur a été ensuite reprise à travers les siècles jusqu'à vraiment révolutionner la pensée économique à la fin du XIXe siècle. Elle doit ses racines à l'Ecole de Salamanque.

Sur le plan économique, la légitimation du prêt, du taux d'intérêt et du prêt à intérêt, est souvent attribuée au calvinisme. Le protestantisme légitimerait le prêt à intérêt. En réalité, au même moment de Calvin, les théologiens de Salamanque expliquent qu'ils repartent de ce qu'écrivait Thomas d'Aquin et vont beaucoup plus loin. Ils expliquent notamment comment le profit, le prêt à intérêt est justifié. Or, l'Eglise avait régulièrement condamné le prêt à intérêt. Les théologiens de Salamanque disent qu'en réalité cela est justifié et qu’il s’agit d’un raisonnement très puissant. Le partage du profit, la prime de risque et le prix du temps étaient vraiment des concepts révolutionnaires.

L'Ecole de Salamanque a été décisive dans la pensée de l'humanité, dans la modernité et en particulier dans le libéralisme. Pour le libéralisme, il n'a pas été inventé par les protestants, il a été inventé par ces théologiens de façon diffuse, chacun prêtant un ou plusieurs sujets, mais avec des vrais raisonnements et de façon à coller à la réalité de ce temps qui est le XVIᵉ siècle en Europe.

Est-ce que ces idées et ces théories des théologiens de l’Ecole de Salamanque sont à l’origine de la pensée libérale ? La pensée et les écrits de ces théologiens sont-ils des sources d’inspiration pour réinventer et pour revaloriser le libéralisme comme vous le proposer dans votre ouvrage « Pour un libéralisme humaniste » ?

Je le crois parce que ce sont des théologiens. Ils s'intéressent aux conditions de l'équité, de ce qui est juste, de l'éthique. Le fait de légitimer le profit, le commerce, le prêt à intérêt pour des questions de justice et pour des questions d'éthique contribue à démontrer les bienfaits du libéralisme économique. Cela n'est pas seulement ce qui est le plus efficace car cela est aussi éthiquement justifié.

A travers mon ouvrage « Pour un libéralisme humaniste », j’ai souhaité rendre hommage à l'ordo-libéralisme, à ce libéralisme allemand de l'entre-deux guerres et qui a trouvé ensuite son accomplissement dans l'après-guerre.

Dans mon ouvrage, j’ai abordé le lien entre l'école de Salamanque et l'ordo-libéralisme sur cette dimension de l'humanisme. Il y a cette obsession chez les ordolibéraux de se dire que l'esprit, le spirituel et le culturel doivent enrichir l'être humain, que nous ne sommes pas là que pour commercer. Nous ne sommes pas là que pour être des homo economicus, nous sommes aussi des homo spiritualistes et des homo culturalistes.

Dans un autre ouvrage en 2016, « Histoire impertinente de la pensée économique - D'Aristote à Jean Tirole » (Ellipses), j’étais revenu sur la révolution de Salamanque.

Les écoles libérales ont redécouvert les théologiens de Salamanque. Le dirigeant Javier Milei en Argentine par exemple se revendique de l’école autrichienne. Or, l’école autrichienne s’est nourrie de l’Ecole de Salamanque.

Carl Menger a été un des grands fondateurs de l'école autrichienne. Plus récemment, il y avait aussi Murray Rothbard, qui était aussi un libertarien. L'école libertarienne aujourd'hui a tendance à remettre au goût du jour l’Ecole de Salamanque.

Il y a une forme de révolution copernicienne à considérer que le libéralisme tel qu'on le connaît n'est pas né dans des pays anglo-saxons comme on le croit souvent. On associe beaucoup le libéralisme à Adam Smith, à David Ricardo, à la révolution industrielle en Angleterre à la fin du XVIᵉ et au début du XIXᵉ siècle.

En réalité, quand on remonte le temps, dans des pays catholiques, on découvre les outils du développement économique en Italie. Des réflexions plus abouties et déterminantes sont nées dans une Espagne catholique.

Il est assez fantastique de penser que ce ne sont pas les anglo-saxons qui ont inventé le libéralisme. Cela donne le vertige. Les latins devraient arrêter de souffrir de complexes vis-à-vis des Etats-Unis ou vis-à-vis du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. Il y a eu aussi un apport fort de pays catholiques et latins dans la réflexion économique moderne. Les théologiens de l’Ecole de Salamanque le démontrent.