PROTECTION DES PERSONNES OU CENSURE ?

20 novembre 2025

Liberté de religion VS Big Tech : le cas italien qui pourrait faire jurisprudence tout en soulignant les failles du système européen de modération en ligne

La mise hors ligne de Messainlatino.it par Google, finalement condamnée par la justice italienne, révèle les dérives d’une modération algorithmique capable de censurer arbitrairement des contenus religieux, sans motif ni contrôle humain.