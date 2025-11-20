Le logo Google est visible à l'extérieur d'un bâtiment abritant les bureaux de Google à Pékin, le 4 février 2025. (Image d'illustration)
© GREG BAKER / AFP
PROTECTION DES PERSONNES OU CENSURE ?
20 novembre 2025
Liberté de religion VS Big Tech : le cas italien qui pourrait faire jurisprudence tout en soulignant les failles du système européen de modération en ligne
La mise hors ligne de Messainlatino.it par Google, finalement condamnée par la justice italienne, révèle les dérives d’une modération algorithmique capable de censurer arbitrairement des contenus religieux, sans motif ni contrôle humain.
4 min de lecture
Gaetano Masciullo est un philosophe italien, auteur et journaliste indépendant. Il s'intéresse principalement aux phénomènes modernes qui menacent les racines de la civilisation chrétienne occidentale.
