POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le logo Google est visible à l'extérieur d'un bâtiment abritant les bureaux de Google à Pékin, le 4 février 2025. (Image d'illustration)

Le logo Google est visible à l'extérieur d'un bâtiment abritant les bureaux de Google à Pékin, le 4 février 2025. (Image d'illustration)

© GREG BAKER / AFP

PROTECTION DES PERSONNES OU CENSURE ?

20 novembre 2025

Liberté de religion VS Big Tech : le cas italien qui pourrait faire jurisprudence tout en soulignant les failles du système européen de modération en ligne

La mise hors ligne de Messainlatino.it par Google, finalement condamnée par la justice italienne, révèle les dérives d’une modération algorithmique capable de censurer arbitrairement des contenus religieux, sans motif ni contrôle humain.

Photo of Gaetano Masciullo
Gaetano Masciullo Go to Gaetano Masciullo page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gaetano Masciullo image
Gaetano Masciullo

Gaetano Masciullo est un philosophe italien, auteur et journaliste indépendant. Il s'intéresse principalement aux phénomènes modernes qui menacent les racines de la civilisation chrétienne occidentale.