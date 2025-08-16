Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Atlantico Business
Le libéralisme pour les nuls (6), avec David Ricardo : « Le libéralisme et la mondialisation, ça n’était pas le foutoir »

David Ricardo un des plus célèbres économistes libéraux doit se retourner dans sa tombe. Donald Trump prône le protectionnisme, déconstruit la mondialisation, pendant que Vladimir Poutine bafoue le droit international. Bref les bases du système mis en place par Ricardo et ses disciples sont déconstruites avec un résultat qui risque d’être catastrophique. Si les politiques ne font pas leur travail, le système va exploser ».

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Voir la bio »

