Atlantico businessil y a 9 heures
Le libéralisme pour les nuls (6), avec David Ricardo : « Le libéralisme et la mondialisation, ça n’était pas le foutoir »
David Ricardo un des plus célèbres économistes libéraux doit se retourner dans sa tombe. Donald Trump prône le protectionnisme, déconstruit la mondialisation, pendant que Vladimir Poutine bafoue le droit international. Bref les bases du système mis en place par Ricardo et ses disciples sont déconstruites avec un résultat qui risque d’être catastrophique. Si les politiques ne font pas leur travail, le système va exploser ».