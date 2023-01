Le Capitole, à Washington DC.

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

Tous les deux ans, les Etats-Unis doivent voter pour le relèvement du plafond de la dette nationale, ce qui donne lieu à un jeu très américain de la poule mouillée. Démocrates et Républicains (cette année peut être même les Républicains entre eux) débattent, grondent et chacun essaie de tenir le plus longtemps dans un bras de fer lors duquel le premier à céder a perdu le jeu.

Le plafond devrait être atteint cet été aux Etats-Unis et devrait donner lieu à des jeux importants sur scène, de débats entre partis et internes au parti républicain, entre pros et antis-Trump...

