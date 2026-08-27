ATLANTI-CULTURE

"Le guide du parfait gentleman assassin" : une délicieuse leçon de savoir-vivre… avec quelques cadavres en prime

Meurtre, raffinement et humour très british De : Robert L. Freeman & Steven Lutvak Durée : 2h20 (avec un entracte de 15 minutes) Mise en scène : Virginie Lemoine Avec : Gaétan Borg, Benoît Cauden, Camille Nicolas, Emma Brazeilles, Sandrine Montcoudiol, Carole Deffit, Anne-Laure Triebel, Rachel Pignot, Guillaume Beaujolais, Jeremy Petit, Hervé Lewandowski Théâtre du Palais-Royal 38, rue de Montpensier 75001 PARIS 01 42 97 40 00