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ATLANTI-CULTURE

27 août 2026

"Le guide du parfait gentleman assassin" : une délicieuse leçon de savoir-vivre… avec quelques cadavres en prime

Meurtre, raffinement et humour très british De : Robert L. Freeman & Steven Lutvak Durée : 2h20 (avec un entracte de 15 minutes) Mise en scène : Virginie Lemoine Avec : Gaétan Borg, Benoît Cauden, Camille Nicolas, Emma Brazeilles, Sandrine Montcoudiol, Carole Deffit, Anne-Laure Triebel, Rachel Pignot, Guillaume Beaujolais, Jeremy Petit, Hervé Lewandowski Théâtre du Palais-Royal 38, rue de Montpensier 75001 PARIS 01 42 97 40 00

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MOTS-CLES

Théâtre du Palais-Royal , Gentleman , assassin , Virginie Lemoine

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).