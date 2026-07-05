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Blurred background"Le grimpeur et le grognard" de Régis Debray et Sylvain Tesson est publié aux éditions Gallimard.
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ATLANTI-CULTURE

5 juillet 2026

"Le grimpeur et le grognard" de Régis Debray et Sylvain Tesson : un échange épistolaire brillant et vivifiant entre deux personnages en apparence différents, quoique…

"Le grimpeur et le grognard" de Régis Debray et Sylvain Tesson est publié aux éditions Gallimard.

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culture , culture tops , régis debray , sylvain tesson , Le grimpeur et le grognard , livre , lettres , échange épistolaire , Gallimard

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Petit pour Culture-Tops

Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).