ATLANTI-CULTURE
5 juillet 2026
"Le grimpeur et le grognard" de Régis Debray et Sylvain Tesson : un échange épistolaire brillant et vivifiant entre deux personnages en apparence différents, quoique…
"Le grimpeur et le grognard" de Régis Debray et Sylvain Tesson est publié aux éditions Gallimard.
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A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
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