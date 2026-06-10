ESSAI
10 juin 2026
Le Grand Siècle de Louis XIV et l’amitié de deux femmes d’exception
De Jean-Noël Liaut Allary Éditions Parution le 22 janvier 2026 248 pages 21,80 €
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MOTS-CLESEssai , Littérature , culture , Jean-Noël Liaut
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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