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ESSAI

10 juin 2026

Le Grand Siècle de Louis XIV et l’amitié de deux femmes d’exception

De Jean-Noël Liaut Allary Éditions Parution le 22 janvier 2026 248 pages 21,80 €

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MOTS-CLES

Essai , Littérature , culture , Jean-Noël Liaut

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marie-Suzanne Ferru

Marie-Suzanne Ferru est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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