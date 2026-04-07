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La dette publique pèse lourd pour les finances publiques et l'équilibre budgétaire français.
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L’HEURE DE VERITE

7 avril 2026

Le grand choix : État providence, défense, immigration et pouvoir d’achat, voilà pourquoi nous ne pourrons pas tout financer de front

425 milliards pour les retraites, 300 milliards pour la santé, 170 milliards de déficit, et par-dessus tout cela, des dizaines de milliards supplémentaires à trouver pour la défense et la décarbonation : les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France est entrée dans l'ère des arbitrages impossibles, celle où maintenir tous les piliers de l'État-providence au niveau actuel tout en finançant les nouveaux défis du siècle relève de la quadrature du cercle. Et si personne ne tranche politiquement, ce sont les marchés qui le feront à notre place.

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MOTS-CLES

Déficits publics , dette , France , Economie , retraites , sécurité sociale , Budget

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

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