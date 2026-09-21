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Blurred background"Le goût de la framboise" : De la prison aux étoiles, le goût de la liberté
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ATLANTI-CULTURE

21 septembre 2026

"Le goût de la framboise" : De la prison aux étoiles, le goût de la liberté

De : Raphaële Vlkoff Durée : 1h20 Mise en scène : Martin Darondeau Avec : Laura Authier, Benoit Blanc, Machita Daly, Octavie Durand, Nanou Garcia, Raphaële Volkoff

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MOTS-CLES

goût , framboise , prison , Raphaële Vlkoff , Martin Darondeau

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).