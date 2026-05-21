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Blurred background"Le dossier Petliura : L’Ukraine, une affaire française 1917-1926"
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ATLANTI-CULTURE

21 mai 2026

"Le dossier Petliura : L’Ukraine, une affaire française 1917-1926"

Livre, particulièrement intéressant en ces temps de guerre en Ukraine De : Gilles Antonowicz Éditions du Rocher 219 pages 19,90 €

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MOTS-CLES

Le dossier Petliura , ukraine , Gilles Antonowicz , Editions du Rocher

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Buffard pour Culture-Tops

Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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