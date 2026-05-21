ATLANTI-CULTURE
21 mai 2026
"Le dossier Petliura : L’Ukraine, une affaire française 1917-1926"
Livre, particulièrement intéressant en ces temps de guerre en Ukraine De : Gilles Antonowicz Éditions du Rocher 219 pages 19,90 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).