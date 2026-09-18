ATLANTI-CULTURE
18 septembre 2026
"Le désir dans la cage" : L’histoire romancée de Mélanie Bonis, une musicienne trop méconnue, née au XIXe
De : Alissa Wenz Les Avrils Parution le 8 août 2026 288 pages 22€
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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