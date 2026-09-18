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Blurred background"Le désir dans la cage" : L’histoire romancée de Mélanie Bonis, une musicienne trop méconnue, née au XIXe
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ATLANTI-CULTURE

18 septembre 2026

"Le désir dans la cage" : L’histoire romancée de Mélanie Bonis, une musicienne trop méconnue, née au XIXe

De : Alissa Wenz Les Avrils Parution le 8 août 2026 288 pages 22€

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Mélanie Bonis , musicienne , musique , Les Avrils , Alissa Wenz

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacqueline Le Bris pour Culture-Tops

Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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