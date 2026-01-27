©
LE DEBUT DE LA FIN…?
27 janvier 2026
Le commerce intra-UE ralentit, et voilà ce que ça nous dit de l’état de la zone euro
Pour la première fois depuis dix ans, le commerce intra-communautaire est en baisse malgré les efforts de la Commission européenne pour relancer le marché unique
14 min de lecture
MOTS-CLESUnion-Européenne , commerce intracommunautaire , baisse , projet européen , instances , BCE , Economie , Euro
THEMATIQUESEurope
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
