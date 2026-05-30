THE WORLD IN MAPS
30 mai 2026
Le Chili, ce pays-couloir qui enjamberait l'Atlantique
Le Chili est un pays-couloir unique au monde, étiré sur plus de 4 300 kilomètres du nord au sud pour une largeur moyenne inférieure à 180 kilomètres. Ce pays relie presque symboliquement les latitudes de Madrid à Ottawa.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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