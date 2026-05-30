POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Chili, ce pays-couloir qui enjamberait l'Atlantique.
See image caption

THE WORLD IN MAPS

30 mai 2026

Le Chili, ce pays-couloir qui enjamberait l'Atlantique

Le Chili est un pays-couloir unique au monde, étiré sur plus de 4 300 kilomètres du nord au sud pour une largeur moyenne inférieure à 180 kilomètres. Ce pays relie presque symboliquement les latitudes de Madrid à Ottawa.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chili , carte , Canada , Espagne , Amérique du Sud , territoire , emplacement , géographie , Santiago , Atlantique , océan Atlantique

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.