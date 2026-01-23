POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Hugo Chávez s'est largement inspiré du régime castriste cubain pour fomenter l'idéologie qui règne au Venezuela depuis son arrivée au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 1998.

©

Hugo Chávez s'est largement inspiré du régime castriste cubain pour fomenter l'idéologie qui règne au Venezuela depuis son arrivée au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 1998.

ANALYSE

23 janvier 2026

Le chavisme s'est déjà adapté, mais l'idéologie de la gauche vénézuélienne peut-elle devenir compatible avec les États-Unis et survivre ?

Lorsque l'administration Trump a dépêché une équipe des forces spéciales américaines le 3 janvier 2026 pour expulser le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, l'opération n'a pas abouti à un changement de régime complet.

Photo of Paul Webster Hare
Paul Webster Hare Go to Paul Webster Hare page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chavisme , Venezuela , gauche , Etats-Unis , Donald Trump , Nicolas Maduro

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Webster Hare image
Paul Webster Hare

L'ambassadeur Paul Webster Hare a été diplomate britannique pendant 30 ans, ambassadeur britannique à Cuba de 2001 à 2004.