Hugo Chávez s'est largement inspiré du régime castriste cubain pour fomenter l'idéologie qui règne au Venezuela depuis son arrivée au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 1998.
23 janvier 2026
Le chavisme s'est déjà adapté, mais l'idéologie de la gauche vénézuélienne peut-elle devenir compatible avec les États-Unis et survivre ?
Lorsque l'administration Trump a dépêché une équipe des forces spéciales américaines le 3 janvier 2026 pour expulser le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, l'opération n'a pas abouti à un changement de régime complet.
L'ambassadeur Paul Webster Hare a été diplomate britannique pendant 30 ans, ambassadeur britannique à Cuba de 2001 à 2004.
