ATLANTI-CULTURE
10 avril 2026
"Le cercle des poètes disparus" : apologie de la littérature, à la vie comme à la mort
De : Tom Schulman, adaptation de Gérald Sibleyras Durée : 1H30 Mise en scène : Olivier Soliveres Avec : Philippe Torreton et (en alternance) Nicolas Bauvens, Noé Besin, Olivier Bouana, Louis Djebali, Ivan du Pontavice, Ivan Garouel, Baptiste Gonthier, Clément Mariage, Joseph Hartmann, Arthur Touflet. Théâtre Antoine 14, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 01.42.08.77.71
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THEMATIQUESCulture
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.
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