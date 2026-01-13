POLITIQUE
Blurred backgroundDes panneaux solaires et des éoliennes dans une centrale d'énergies renouvelables à Lingwu, dans la région du Ningxia, au nord de la Chine.

Des panneaux solaires et des éoliennes dans une centrale d'énergies renouvelables à Lingwu, dans la région du Ningxia, au nord de la Chine.

SOS RECYCLAGE

13 janvier 2026

Le boom des panneaux solaires a un vilain secret et voilà comment y remédier

L'énergie solaire a un revers : les panneaux sont encore conçus pour être jetés, et nous risquons de créer une montagne de déchets qui emprisonne des minéraux précieux.

MOTS-CLES

panneaux solaires , recyclage , économie circulaire , déchets , énergie verte

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Rabia Charef image
Rabia Charef

Rabia Charef possède plus de vingt ans d'expérience diversifiée dans l'industrie et le monde universitaire, et se spécialise depuis plus de douze ans dans la direction de projets architecturaux complexes dans les secteurs résidentiel et de la santé. Spécialisée dans la modélisation des informations du bâtiment (BIM), Rabia a suivi le master spécialisé BIM de l'École des Ponts ParisTech et est titulaire de la prestigieuse certification BIM-Gestion de projet du RICS.

