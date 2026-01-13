Le boom des panneaux solaires a un vilain secret et voilà comment y remédier

Rabia Charef possède plus de vingt ans d'expérience diversifiée dans l'industrie et le monde universitaire, et se spécialise depuis plus de douze ans dans la direction de projets architecturaux complexes dans les secteurs résidentiel et de la santé. Spécialisée dans la modélisation des informations du bâtiment (BIM), Rabia a suivi le master spécialisé BIM de l'École des Ponts ParisTech et est titulaire de la prestigieuse certification BIM-Gestion de projet du RICS.