ATLANTI-CULTURE
25 juin 2026
"Le Banquet de Platon" Qu’est-ce qu’aimer ? : un dialogue, écrit aux environs de 380 avant J.-C., d’une étonnante fraîcheur
De : Platon Version audio réalisée par les éditions Thélème parue 1998 Texte lu par Michael Lonsdale Durée 2 h 20 16,95 € en téléchargement (192 pages en Folio)
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MOTS-CLESBanquet , Platon , éditions Thélème , livre audio
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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