ATLANTI-CULTURE

13 mars 2026

"Le Bal des Voleurs" : On y danse, on y danse…

De : Jean Anouilh Chorégraphies : Bénédicte Charpiat Mise en scène : Timothée Grivet Avec : Fanny Fourme, Timothée Grivet, Camille Mammar, Nicolas Le Guen ou Arthur Cachia ou Achille Aboulin Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 PARIS 01 42 23 88 83