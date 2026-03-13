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Blurred background"Le Bal des Voleurs"
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ATLANTI-CULTURE

13 mars 2026

"Le Bal des Voleurs" : On y danse, on y danse…

De : Jean Anouilh Chorégraphies : Bénédicte Charpiat Mise en scène : Timothée Grivet Avec : Fanny Fourme, Timothée Grivet, Camille Mammar, Nicolas Le Guen ou Arthur Cachia ou Achille Aboulin Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 PARIS 01 42 23 88 83

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MOTS-CLES

Bal des voleurs , Le Funambule Montmartre , Jean Anouilh , Timothée Grivet , Bénédicte Charpiat

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).