ATLANTI-CULTURE
13 mars 2026
"Le Bal des Voleurs" : On y danse, on y danse…
De : Jean Anouilh Chorégraphies : Bénédicte Charpiat Mise en scène : Timothée Grivet Avec : Fanny Fourme, Timothée Grivet, Camille Mammar, Nicolas Le Guen ou Arthur Cachia ou Achille Aboulin Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 PARIS 01 42 23 88 83
3 min de lecture
MOTS-CLESBal des voleurs , Le Funambule Montmartre , Jean Anouilh , Timothée Grivet , Bénédicte Charpiat
THEMATIQUESCulture
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).