Best-Of du 11 au 17 octobre

Politique21 octobre 2025
Un manifestant tient une banderole sur laquelle on peut lire « Une vie de labeur, une retraite de malheur » lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Marseille, le 6 juin 2023.
Un manifestant tient une banderole sur laquelle on peut lire « Une vie de labeur, une retraite de malheur » lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Marseille, le 6 juin 2023. © CHRISTOPHE SIMON / AFP
Retard français

L’autre problème du système de retraites français (celui dont personne ne parle jamais ou presque)

Alors que la dernière réforme en date du système des retraites, pourtant largement insuffisante à pérenniser son financement, pourrait se voir sacrifiée sur l'autel de la stabilité gouvernementale, il est frappant de constater comme la cause originelle des problèmes est ignorée : l'absence de capitalisation qui prive la France d'un puissant levier d'investissement financier. Décryptage.

avec Don Diego De La Vega
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

