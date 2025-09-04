Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Sociétéil y a 40 minutes
L’écrivain et réalisateur irlandais Graham Linehan réagit à son arrivée au tribunal de Westminster, à Londres, le 4 septembre 2025, où il doit comparaître pour répondre à des accusations de harcèlement à l’encontre d’une militante transgenre.
SOS Liberté d’expression

L’arrestation de l’humoriste Graham Linehan pour propos offensants fait trembler la police britannique sur ses bases

Scénariste connu pour Father Ted et The IT Crowd, Graham Linehan est devenu la cible d’une arrestation spectaculaire pour avoir critiqué l’idéologie transgenre sur X. Placé en cellule, interdit de publication et poursuivi pour « incitation », il incarne désormais, selon ses soutiens, un inquiétant symbole : au Royaume-Uni, exprimer une opinion controversée peut suffire à être traité comme un criminel.

