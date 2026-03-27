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ENERGIE VERTE

27 mars 2026

L’ammoniac, une alternative pour la production et le stockage d’énergie ?

L'hydrogène vert fait rêver, mais ses contraintes de stockage et ses coûts prohibitifs freinent son déploiement à grande échelle. Face à ce mur technologique et économique, une molécule aussi ancienne que l'industrie chimique s'impose comme une alternative sérieuse : l'ammoniac. Plus facile à liquéfier, moins dangereux à stocker, et capable de transporter de l'énergie décarbonée sur de longues distances, NH3 pourrait bien devenir le chaînon manquant de la transition énergétique — à condition de maîtriser ses propres risques environnementaux.

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MOTS-CLES

Amoniac , énergie , programme REFUEL , green deal , décarbonisation

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Schaeken Willemaers

Jean-Pierre Schaeken Willemaers est  président du Pôle énergie, climat, environnement de l’Institut Thomas More, auteur de L’utopie du tout renouvelable (ed Académie royale de Belgique, 2017)

 

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