ATLANTI-CULTURE
5 juin 2026
"L’Ami du Prince" : Un roman captivant
L’ultime lettre de Sénèque à Lucilius : il faut découvrir sa part de vérité. Un roman captivant De : Marianne Jaeglé Gallimard/Folio Parution le 12 février 2026 305 pages 8,60 €
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Myriam Driessen est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Myriam Driessen est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).