ATLANTI-CULTURE

5 juin 2026

"L’Ami du Prince" : Un roman captivant

L’ultime lettre de Sénèque à Lucilius : il faut découvrir sa part de vérité. Un roman captivant De : Marianne Jaeglé Gallimard/Folio Parution le 12 février 2026 305 pages 8,60 €