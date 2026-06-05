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Blurred background"L’Ami du Prince" : Un roman captivant
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ATLANTI-CULTURE

5 juin 2026

"L’Ami du Prince" : Un roman captivant

L’ultime lettre de Sénèque à Lucilius : il faut découvrir sa part de vérité. Un roman captivant De : Marianne Jaeglé Gallimard/Folio Parution le 12 février 2026 305 pages 8,60 €

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MOTS-CLES

L’Ami du Prince , Marianne Jaeglé , Folio , Gallimard

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Myriam Driessen pour Culture-Tops

Myriam Driessen est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).