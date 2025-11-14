POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des recrues participent à un exercice de combat avec le fusil d'assaut HK G36 à la caserne Westfalen-Kaserne des forces armées allemandes (Bundeswehr) à Ahlen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 13 novembre 2025.

Des recrues participent à un exercice de combat avec le fusil d'assaut HK G36 à la caserne Westfalen-Kaserne des forces armées allemandes (Bundeswehr) à Ahlen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 13 novembre 2025.

© INA FASSBENDER / AFP

NOUVELLE LOI

14 novembre 2025

L’Allemagne ressuscite le service militaire pour faire face à sa pénurie de soldats

Tous les hommes nés après 2008 devront se soumettre à un examen médical et remplir un questionnaire d'aptitude au service militaire, conformément à la nouvelle loi sur le service militaire.

Photo of Rebeka Kis
Rebeka Kis Go to Rebeka Kis page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

service militaire , Allemagne , Conscription , CSU , CSU , défense nationale

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Rebeka Kis image
Rebeka Kis