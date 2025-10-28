Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Géopolitiqueil y a 1 heures
Le chancelier allemand Friedrich Merz s’adresse à la presse à Chișinău, le 27 août 2025, aux côtés du Premier ministre polonais et des présidents français et moldave, lors des célébrations du 34ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Moldavie. (Image d'illustration)
Lignes stratégiques

L’Allemagne, nouveau front de la guerre hybride menée par la Russie à l’Europe

En Allemagne, les services de sécurité font face à une guerre invisible mais bien réelle : celle que mène la Russie sur le terrain de la société civile. Recrutement d’“agents de bas niveau”, sabotages discrets, campagnes de désinformation : Moscou expérimente une nouvelle phase de sa guerre hybride en Europe occidentale. L’objectif ? Fragiliser la cohésion sociale allemande, tester les défenses européennes et affaiblir la solidarité avec l’Ukraine, tout en brouillant les pistes.

avec Franck DeCloquement
author imageFranck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » du « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).
