Géopolitiqueil y a 1 heures
Lignes stratégiques
L’Allemagne, nouveau front de la guerre hybride menée par la Russie à l’Europe
En Allemagne, les services de sécurité font face à une guerre invisible mais bien réelle : celle que mène la Russie sur le terrain de la société civile. Recrutement d’“agents de bas niveau”, sabotages discrets, campagnes de désinformation : Moscou expérimente une nouvelle phase de sa guerre hybride en Europe occidentale. L’objectif ? Fragiliser la cohésion sociale allemande, tester les défenses européennes et affaiblir la solidarité avec l’Ukraine, tout en brouillant les pistes.