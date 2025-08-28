Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Le chancelier allemand Friedrich Merz s’adresse à la presse à Chișinău, le 27 août 2025, aux côtés du Premier ministre polonais et des présidents français et moldave, lors des célébrations du 34ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Moldavie. (Image d'illustration)
Tu quoque mea germana soror

« L’Allemagne n’a plus les moyens de financer son État providence » : quand le chancelier Mertz assume un diagnostic sans concession pour sa rentrée politique

En 2023, près de 2 000 milliards d’euros ont été dépensés par Berlin, dont deux tiers pour financer l’État-providence. Une charge colossale qui, malgré son efficacité en matière de réduction des inégalités, met aujourd’hui l’économie allemande à bout de souffle. L’aveu du chancelier Merz signe l’impasse d’un modèle de socialisme démocratique arrivé au bout de sa logique redistributive et ouvre une question cruciale : quelle voie l’Allemagne choisira-t-elle désormais ?

avec Sven R Larson
author imageSven R Larson

Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.

