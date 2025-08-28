Politiqueil y a 1 heures
Tu quoque mea germana soror
« L’Allemagne n’a plus les moyens de financer son État providence » : quand le chancelier Mertz assume un diagnostic sans concession pour sa rentrée politique
En 2023, près de 2 000 milliards d’euros ont été dépensés par Berlin, dont deux tiers pour financer l’État-providence. Une charge colossale qui, malgré son efficacité en matière de réduction des inégalités, met aujourd’hui l’économie allemande à bout de souffle. L’aveu du chancelier Merz signe l’impasse d’un modèle de socialisme démocratique arrivé au bout de sa logique redistributive et ouvre une question cruciale : quelle voie l’Allemagne choisira-t-elle désormais ?