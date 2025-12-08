Le vice-chancelier et ministre des Finances allemand, Lars Klingbeil, participe à une conférence de presse après une réunion de haut niveau à la résidence d'État de Diaoyutai à Pékin, le 17 novembre 2025.
8 décembre 2025
L’Allemagne entre naïveté et trouble jeu face à la Chine
En difficulté, l'Allemagne soutient les propositions de l'UE visant à augmenter les droits de douane sur l'acier étranger, notamment en provenance de Chine.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
