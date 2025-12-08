POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le vice-chancelier et ministre des Finances allemand, Lars Klingbeil, participe à une conférence de presse après une réunion de haut niveau à la résidence d'État de Diaoyutai à Pékin, le 17 novembre 2025.

Le vice-chancelier et ministre des Finances allemand, Lars Klingbeil, participe à une conférence de presse après une réunion de haut niveau à la résidence d'État de Diaoyutai à Pékin, le 17 novembre 2025.

© MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP

GUERRE COMMERCIALE

8 décembre 2025

L’Allemagne entre naïveté et trouble jeu face à la Chine

En difficulté, l'Allemagne soutient les propositions de l'UE visant à augmenter les droits de douane sur l'acier étranger, notamment en provenance de Chine.

Photo of Don Diego De La Vega
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Allemagne , Chine , droits de douane , guerre commerciale , matières premières

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Populaires

1Vol au-dessus de l’île Longue : la défense anti-drône est un tel talon d’Achille que l’Europe ne sait même pas identifier ceux qui les pilotent
2Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité
3Pénurie de logements à Paris : quand l’adjoint communiste au logement d’Anne Hidalgo se félicite d’aggraver la fiscalité qui a mené au crash
4Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
5Finances publiques : ces ordres de grandeur qui échappent TOTALEMENT aux Français (et à un bon nombre de ceux qui les représentent)
6Crise de foi démocratique : la crise politique bondit en tête des préoccupations des Français et voilà pourquoi ça traduit bien plus qu’une exaspération sur la bataille du Budget
7Charles Alloncle : “Plus j’avance dans mon mandat de député, plus je découvre à quel point l’Etat profond gouverne la France”