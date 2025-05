Diplomatie

L’Afrique s’inquiète du tournant pris par la présidence Trump tout en restant encore plutôt silencieuse

Alors que le FMI et la Banque mondiale vont survivre à la tornade Trump, l’Afrique compte faire fructifier cette année sa présidence du G20, confiée -une première- à l’Afrique du Sud, en faisant valoir ses attributs de puissance et en installant son influence. Alors que les pays africains sont déjà pénalisés par les droits de douane et la baisse des matières premières défavorable aux économies extractives.