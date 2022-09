La vraie nature de la crise du système électrique en France et comment y remédier efficacement

En électricité, la France va manquer, temporairement, de puissance, pas d’énergie.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux a effectué la majeure partie de sa carrière au sein d’Electricité de France et de Gaz de France.

Une évidence s’impose : l’énergie va manquer probablement cet hiver.

Ce manque sera-t-il identique pour toutes les formes d’énergie ? Suffira-t-il de réduire la « consommation » de 10% pour s’en sortir, tant en électricité qu’en gaz ?

La réponse claire, simple et nette est non, car en électricité, la France va manquer, temporairement, de puissance, pas d’énergie. Donc limiter la consommation d’énergie (KWh) en général sans limiter drastiquement l’appel de puissance (KW) à la pointe serait une énorme bêtise. Il n’y a quasiment pas pénurie d’énergie, mais un gros risque de pénurie de puissance et cette pénurie pourrait être transitoire. Le problème de l’électicité est complètement diffèrent de celui du gaz. Ne pas le comprendre, pourrait conduire à de fausses bonnes solutions.

Vous allez me dire : il est fou ce type. Il nous embrouille avec sa différence puissance / energie. Il faut réduire sa consommation d’électricité, c’est tout. Tout le temps ! C’est le ministre qui le dit !! Et un ministre cela a toujours raison. Surtout si le PM est une polytechnicienne !

Et bien non, je ne suis pas fou.

Tout d’abord, Puissance et Energie, quesaco ? La puissance, c’est la « taille électrique » de votre appareil, ce que « tire » votre appareil sur le réseau électrique. C’est comme les voitures, plus la puissance est grande, plus on sollicite le réseau : une box internet c’est 12W, un frigo 200W, un lave vaisselle (1500W), un four électrique 2000W (2kW), un sèche linge 3kW, etc…

Et l’énergie alors ? Si elle fonctionne une heure, un box internet consomme 12Wh, un sèche linge 3000Wh, soit 3KWh. Le KWh c’est l’énergie consommée. Puissance et énergie sont deux grandeurs liées mais différentes. Mais en électricité, c’est la puissance qui est déterminante.

Et c’est simple à comprendre. Voici ce que l’on appelle une courbe de charge : elle décrit la somme des puissances appelées par les consommateurs aux différentes heures de la journée. J’ai pris un jour d’hiver, en janvier (hiver) avec une consommation assez forte mais pas extrême. L’appel max de puissance est de 87GW vers 9h00 le matin. Donc à 9h00, le 14 janvier 2022, on a mis en route beaucoup d’appareils qui conduisent à une assez grosse puissance de pointe (la pointe étant la puissance maxima appelée dans la journée). Pour mémoire, la plus grosse puissance jamais appelée en France fut d’un peu plus de 100GW.

Mais à 16h, on a consommé beaucoup moins : 72GW : 15GW de moins qu’à 9h. C’est énorme : en fait il avait beaucoup moins d’appareils allumés demandant de la puissance au réseau.

Regardons coté production. Il faut produire autant que la puissance appelée par les consommateurs. c’est la règle de base en électricité : la puissance « produite » doit être égale à la puissance « appelée » sinon ce sont de gros gros soucis (délestages, blackout et autres horreurs.)

Ce jour là, les quatre piliers nucléaires, hydrauliques, gaz et importations ont assuré la « production » de puissance. Les ENR (solaire et éolien) figurent pour l’anecdote.

On analyse ici les risques majeurs de black-out de l’hiver prochain à la pointe d’appel de puissance par les consommateurs.

En premier lieu, il pourrait manquer 10GW de nucléaire. On sait que depuis des années la disponibilité du nucléaire baisse comme le montre ce graphique établi par Core-E. Espérons qu’elle remonte à temps pour l’hiver. Ce n’est pas le lieu de traiter le pourquoi de cela ici.

En second lieu, l’éolien pourrait être peu disponible. L’éolien est souvent absent par grand froid anticyclonique. Là encore la puissance viendrait à manquer.

Les imports pourraient être faibles parce que les pays voisins seraient eux mêmes « courts » en production (ils manquent de capacité de production pour faire face à leur demande intérieure). En pointe en hiver la France est importatrice.

On sait que le gaz va manquer cet hiver : il peut impacter le fonctionnement des centrales à gaz en France, mais aussi et surtout en Allemagne qui ne pourra pas exporter vers chez nous.

Je n’insiste pas, mais le risque de black-out n’est pas nul, surtout si l’hiver est très rigoureux.

Voici l’exemple de la pointe de 2012, en février.elle fût de 100GW et depuis la puissance nucléaire disponible a été réduite, la puissance du charbon a disparu…

Alors la priorité n’est pas d’éteindre les lumières la nuit.

On voit bien sur les deux graphiques ci-dessus qu’il n’y a pas de tension sur le sytème Électrique, la nuit.

La priorité absolue est de vous demandez de moins appeler de puissance (mettre d’appareil en route) à ce moment critique que l’on appelle la pointe, souvent située le matin et/ou le soir, vers 19h.

Voici quelques pistes.

La première habitude à prendre est de ne pas faire tourner l’électroménager aux heures de pointes, le matin comme le soir. Il faut faire tourner vos lessives, vaisselle, sèche linge la nuit après 22h. Bcp de ces appareils ont des boutons départs différés, lisez le mode d’emploi. Notez que les samedis et dimanches sont souvent moins “tendus” car les entreprises ne fonctionnent pas : profitez-en pour faire les lessives familiales !

Si vous êtes cuistot, comme moi, faites cuir au four vos petits plats dans l’AM ou la nuit : tous les fours modernes sont programmables et beaucoup de plat se réchauffe vite le lendemain : certains sont encore meilleurs !

Si vous avez un vrai chauffage électrique intégrée avec une bonne isolation, utilisez le programmateur pour baisser la consigne de chauffe aux heures de pointes, voir en cas de forte tension sur le réseau, arrêtez le chauffage pendant la pointe (une heure ou deux suffit). Si comme beaucoup de Français vous ne savez pas utiliser votre programmateur, demandez à votre électricien ! Une maison chauffage électrique bien conçu est comme un Thermos avec une forte inertie.

Ne mettez jamais en route les radiateurs à bain d’huile vendus en grande surface aux heures de pointe ! C’est mortel pour l’équilibre du réseau en puissance. D’ailleurs, si votre chauffage est bien conçu, vous ne devriez pas en avoir besoin, même par grand froid !

Si les tensions sont fortes sur le réseau, vous pouvez couper votre congélateur : il a une inertie suffisante pour tenir coupé quelques heures et cela peut aider à passer les quelques instants critiques !

Si vous avez des ordinateurs portables, ne les recharger pas aux heures de pointe, mais la nuit. Les performances des nouvelles puces M1 et M2 d’Apple sont extraordinaire en terme de consommation !! (Non, je ne touche rien !)

Il y aurait encore mille exemples.

Pour vous inciter à cela, on peut faire appel à votre bon coeur (méthode RTE) ou vous rémunérer pour cela.

On peut vous payer pour ne pas mettre en route vos appareils produits blancs (lave vaisselle, lave linge) pour stopper votre chauffage électrique… etc. Demandez un tarif effacement en pointe et refusez absolument un tarif progressif en fonction du volume de votre consommation qui en électricité ne rime à rien. Consommer la nuit (éclairer les magasins, par exemple) ne coûte rien au système elec, au contraire.`

Demander à votre fournisseur un tarif adapté : par exemple double tarif avec heure pleine / heure creuse. Vous verrez vous ferez de grosses économies en consommant de manière “intelligente” en heure creuse (la nuit).

Il faut motiver votre ou vos fournisseurs : mettez les en concurrence sur ces tarifs innovants qui sont l’avenir, et demandez leur de vous aider à mieux gérer vos installations électriques. Ils pourraient vous rémunérer pour vos effacements en pointes, ou mieux, vous faire payer moins cher toute l’année si vous consommer peu en pointe. Il y a des tas d’idées possibles pour vous inciter à ne pas mettre en route vos appareils au mauvais moment la pointe.

Et si vous éteignez quelque chose, mieux vaut éteindre votre four 3kW que votre wifi de 12w !

On est loin des discours bébête sur la sobriété.

Pour retrouver le Thread original, cliquez ICI