ATLANTI-CULTURE

20 mars 2026

"La voie" de Gabriel Tallent : l'’escalade, ciment d’une extraordinaire amitié entre deux lycéens

De : Mais à chacun de trouver sa voie ! De : Gabriel Tallent Gallmeister Traduit de l’américain par Laura Derajinski Parution en janvier 2026 472 pages 25,90 €.