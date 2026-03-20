ATLANTI-CULTURE
20 mars 2026
"La voie" de Gabriel Tallent : l'’escalade, ciment d’une extraordinaire amitié entre deux lycéens
De : Mais à chacun de trouver sa voie ! De : Gabriel Tallent Gallmeister Traduit de l’américain par Laura Derajinski Parution en janvier 2026 472 pages 25,90 €.
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MOTS-CLESLa voie , Gabriel Tallent , Gallmeister
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bernard Chave est chroniqueur pour Culture Tops.
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Bernard Chave est chroniqueur pour Culture Tops.