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Blurred background"La voie" de Gabriel Tallent
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ATLANTI-CULTURE

20 mars 2026

"La voie" de Gabriel Tallent : l'’escalade, ciment d’une extraordinaire amitié entre deux lycéens

De : Mais à chacun de trouver sa voie ! De : Gabriel Tallent Gallmeister Traduit de l’américain par Laura Derajinski Parution en janvier 2026 472 pages 25,90 €.

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La voie , Gabriel Tallent , Gallmeister

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Culture
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Bernard Chave est chroniqueur pour Culture Tops.

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