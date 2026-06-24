MEFIANCE

24 juin 2026

La vitamine D et les suppléments calcium protègeraient moins les fractures osseuses qu’on le croyait

Depuis des années, de nombreuses personnes prennent des suppléments de calcium et de vitamine D pour préserver la solidité de leurs os en vieillissant. Il suffit d'entrer dans une pharmacie ou un supermarché pour trouver des rayons remplis de produits promettant de soutenir la santé osseuse, de prévenir les fractures et de réduire le risque de chute.