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Le calcium est un élément constitutif essentiel des os, tandis que la vitamine D aide l'organisme à l'absorber.
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MEFIANCE

24 juin 2026

La vitamine D et les suppléments calcium protègeraient moins les fractures osseuses qu’on le croyait

Depuis des années, de nombreuses personnes prennent des suppléments de calcium et de vitamine D pour préserver la solidité de leurs os en vieillissant. Il suffit d'entrer dans une pharmacie ou un supermarché pour trouver des rayons remplis de produits promettant de soutenir la santé osseuse, de prévenir les fractures et de réduire le risque de chute.

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MOTS-CLES

Vitamine D , calcium , OS , fractures , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Prasad Nishtala

Prasad Nishtala est un pharmacien universitaire spécialisé en pharmaco-épidémiologie et dans l'analyse de données de santé à grande échelle. Ses recherches portent sur la pharmaco-épidémiologie gériatrique, la multimorbidité, la sécurité liée aux médicaments et l'utilisation de données de santé en vie réelle pour améliorer les résultats de santé chez les personnes âgées.

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