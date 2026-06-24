MEFIANCE
24 juin 2026
La vitamine D et les suppléments calcium protègeraient moins les fractures osseuses qu’on le croyait
Depuis des années, de nombreuses personnes prennent des suppléments de calcium et de vitamine D pour préserver la solidité de leurs os en vieillissant. Il suffit d'entrer dans une pharmacie ou un supermarché pour trouver des rayons remplis de produits promettant de soutenir la santé osseuse, de prévenir les fractures et de réduire le risque de chute.
4 min de lecture
MOTS-CLESVitamine D , calcium , OS , fractures , Santé
THEMATIQUESSanté
Prasad Nishtala est un pharmacien universitaire spécialisé en pharmaco-épidémiologie et dans l'analyse de données de santé à grande échelle. Ses recherches portent sur la pharmaco-épidémiologie gériatrique, la multimorbidité, la sécurité liée aux médicaments et l'utilisation de données de santé en vie réelle pour améliorer les résultats de santé chez les personnes âgées.
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Prasad Nishtala est un pharmacien universitaire spécialisé en pharmaco-épidémiologie et dans l'analyse de données de santé à grande échelle. Ses recherches portent sur la pharmaco-épidémiologie gériatrique, la multimorbidité, la sécurité liée aux médicaments et l'utilisation de données de santé en vie réelle pour améliorer les résultats de santé chez les personnes âgées.