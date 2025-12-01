POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

"La vie à contre-courant"

Blurred background"La vie à contre-courant"

ATLANTI-CULTURE

1 décembre 2025

"La vie à contre-courant" : Itinéraire d’une génération perdue

De : Jean-René Van der Plaetsen Éditions du Rocher Préface de Eric Neuhoff Publication le 1er octobre 2025 20 euros 200 pages

Photo of Paul Beuzebosc pour Culture-Tops
Paul Beuzebosc pour Culture-Tops Go to Paul Beuzebosc pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

"La vie à contre-courant" , Editions du Rocher , Jean-René Van der Plaetsen

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Beuzebosc pour Culture-Tops image
Paul Beuzebosc pour Culture-Tops

Paul Beuzebosc est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
3Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
4Delphine Ernotte et la désinformation : petite expérience sémantique avec l’intelligence artificielle
5Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
6Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
7Les Français en pleine schizophrénie économique ? Moral dans les chaussettes et dépenses soutenues