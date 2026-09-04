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Chancellor and leader of the Christian Democratic Union (CDU) Friedrich Merz (L) and State Premier of Saxony-Anhalt
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BISBILLES

4 septembre 2026

La victoire attendue de l’AfD en Saxe-Anhalt provoque une fronde à la CDU face au projet de coopération avec l'extrême gauche

Une fronde croissante au sein de la CDU en Saxe-Anhalt pourrait compliquer les efforts du parti de centre-droit pour former un gouvernement, si l'AfD ne parvient pas à obtenir la majorité absolue lors des élections de dimanche.

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AfD , CDU , Die Linke , Friedrich Merz , Markus Frohnmaier , Saxe-Anhalt , élections de Saxe-Anhalt , Zoltán Kottász

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

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