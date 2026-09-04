BISBILLES
4 septembre 2026
La victoire attendue de l’AfD en Saxe-Anhalt provoque une fronde à la CDU face au projet de coopération avec l'extrême gauche
Une fronde croissante au sein de la CDU en Saxe-Anhalt pourrait compliquer les efforts du parti de centre-droit pour former un gouvernement, si l'AfD ne parvient pas à obtenir la majorité absolue lors des élections de dimanche.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.