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La victoire attendue de l’AfD en Saxe-Anhalt provoque une fronde à la CDU face au projet de coopération avec l'extrême gauche

Une fronde croissante au sein de la CDU en Saxe-Anhalt pourrait compliquer les efforts du parti de centre-droit pour former un gouvernement, si l'AfD ne parvient pas à obtenir la majorité absolue lors des élections de dimanche.