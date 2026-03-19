ATLANTI-CULTURE
19 mars 2026
"La tragédie migratoire et la chute des empires" : Une réflexion pertinente sur notre époque, à travers le prisme augustinien
De : Chantal Delsol Odile Jacob Parution le 2 janvier 2026 205 pages 22,90 euros.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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