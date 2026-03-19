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ATLANTI-CULTURE

19 mars 2026

"La tragédie migratoire et la chute des empires" : Une réflexion pertinente sur notre époque, à travers le prisme augustinien

De : Chantal Delsol Odile Jacob Parution le 2 janvier 2026 205 pages 22,90 euros.

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MOTS-CLES

Saint-Augustin , chantal delsol , Odile Jacob , tragédie migratoire

THEMATIQUES

Culture
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Marine Baron pour Culture-Tops

Marine Baron est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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