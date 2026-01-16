POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La bourse est le seul contre pouvoir que Donald Trump se sentira obligé d’écouter et de respecter

©

La bourse est le seul contre pouvoir que Donald Trump se sentira obligé d’écouter et de respecter

FIN DE CYCLE ?

16 janvier 2026

La tech américaine redescend de son piédestal : retour à la réalité boursière après des années d’euphorie ?

Après une décennie de domination écrasante sur les marchés financiers, le secteur technologique américain pourrait marquer le pas. Les valeurs tech, qui avaient porté Wall Street et catalysé l’appétit des investisseurs, montrent désormais des signes de fragilité, plongées dans une volatilité accrue par des données économiques plus tièdes, des résultats bancaires décevants et un contexte politique incertain. Un retournement durable, capable de mettre fin à une période où la tech était synonyme de croissance sans limite ? Avec l'introduction en bourse à venir de pépites comme OpenAI ou SpaceX, la machine pourrait repartir pour un tour... ou caler pour de bon.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Mercosur : la grande distribution se joint au bal des Tartuffes cherchant à faire oublier ses propres pratiques
2Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
3De Londres à la Californie, les équivalents de taxe Zucman démentent brutalement les prévisions de leurs promoteurs
4La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris
5Investissements militaires : derrière les efforts budgétaires, les illusions et le déni d’obstacles
6Et la guerre commerciale déclarée par Trump amena la Chine à… des exportations record en 2025
7Tremblement de terre électoral au Portugal : le parti Chega mène la danse de la campagne présidentielle