FIN DE CYCLE ?

16 janvier 2026

La tech américaine redescend de son piédestal : retour à la réalité boursière après des années d’euphorie ?

Après une décennie de domination écrasante sur les marchés financiers, le secteur technologique américain pourrait marquer le pas. Les valeurs tech, qui avaient porté Wall Street et catalysé l’appétit des investisseurs, montrent désormais des signes de fragilité, plongées dans une volatilité accrue par des données économiques plus tièdes, des résultats bancaires décevants et un contexte politique incertain. Un retournement durable, capable de mettre fin à une période où la tech était synonyme de croissance sans limite ? Avec l'introduction en bourse à venir de pépites comme OpenAI ou SpaceX, la machine pourrait repartir pour un tour... ou caler pour de bon.