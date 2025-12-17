POLITIQUE
CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE

17 décembre 2025

La super intelligence ne viendra peut-être pas seule : Meta change le terrain de la bataille de l’IA

Meta vient de publier un papier de recherche qui rompt avec l’un des dogmes centraux de la course à l’IA : celui d’une intelligence artificielle capable de s’auto-améliorer seule. En misant désormais sur la co-évolution entre humains et machines, l’entreprise déplace en profondeur le terrain stratégique et conceptuel de la super-intelligence. Ce changement de cap, loin d’être anodin, soulève toutefois une question essentielle : l’humain est-il appelé à se transformer… ou simplement à être augmenté ?

Photo of Frédéric Gaven
Frédéric Gaven Go to Frédéric Gaven page

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Meta , nouveau paradigme , co-évolution , transhumanisme , éthique

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Gaven image
Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

