CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE

17 décembre 2025

La super intelligence ne viendra peut-être pas seule : Meta change le terrain de la bataille de l’IA

Meta vient de publier un papier de recherche qui rompt avec l’un des dogmes centraux de la course à l’IA : celui d’une intelligence artificielle capable de s’auto-améliorer seule. En misant désormais sur la co-évolution entre humains et machines, l’entreprise déplace en profondeur le terrain stratégique et conceptuel de la super-intelligence. Ce changement de cap, loin d’être anodin, soulève toutefois une question essentielle : l’humain est-il appelé à se transformer… ou simplement à être augmenté ?