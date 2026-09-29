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Cerveau
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ORGANE SURPRENANT

29 septembre 2026

La stimulation cérébrale pourrait transformer votre façon d'acquérir de nouvelles compétences

Qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau morceau de piano ou d'ajuster son service au tennis, l'acquisition de compétences physiques dépend de la capacité du cerveau à renforcer et affiner les connexions neuronales. Des chercheurs explorent la possibilité d'accélérer ce processus grâce à la technologie.

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MOTS-CLES

science , médecine , cerveau , apprentissage , stimulation cérébrale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ned Jenkinson
Maître de conférences en sciences du mouvement humain

Ned Jenkinson est maître de conférences en sciences du mouvement humain à l'École des sciences du sport et de l'exercice de l'Université de Birmingham.

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Matthew Weightman
Chercheur postdoctoral

Matthew Weightman est chercheur postdoctoral au Centre d'imagerie intégrative d'Oxford, au sein du groupe Plasticité de l'Université d'Oxford, dirigé par la professeure Heidi Johansen-Berg. Ses recherches portent sur les neurosciences sensorimotrices.