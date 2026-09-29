ORGANE SURPRENANT

La stimulation cérébrale pourrait transformer votre façon d'acquérir de nouvelles compétences

Qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau morceau de piano ou d'ajuster son service au tennis, l'acquisition de compétences physiques dépend de la capacité du cerveau à renforcer et affiner les connexions neuronales. Des chercheurs explorent la possibilité d'accélérer ce processus grâce à la technologie.