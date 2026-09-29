ORGANE SURPRENANT
29 septembre 2026
La stimulation cérébrale pourrait transformer votre façon d'acquérir de nouvelles compétences
Qu'il s'agisse d'apprendre un nouveau morceau de piano ou d'ajuster son service au tennis, l'acquisition de compétences physiques dépend de la capacité du cerveau à renforcer et affiner les connexions neuronales. Des chercheurs explorent la possibilité d'accélérer ce processus grâce à la technologie.
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THEMATIQUESScience
Ned Jenkinson est maître de conférences en sciences du mouvement humain à l'École des sciences du sport et de l'exercice de l'Université de Birmingham.
Matthew Weightman est chercheur postdoctoral au Centre d'imagerie intégrative d'Oxford, au sein du groupe Plasticité de l'Université d'Oxford, dirigé par la professeure Heidi Johansen-Berg. Ses recherches portent sur les neurosciences sensorimotrices.
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Ned Jenkinson est maître de conférences en sciences du mouvement humain à l'École des sciences du sport et de l'exercice de l'Université de Birmingham.
Matthew Weightman est chercheur postdoctoral au Centre d'imagerie intégrative d'Oxford, au sein du groupe Plasticité de l'Université d'Oxford, dirigé par la professeure Heidi Johansen-Berg. Ses recherches portent sur les neurosciences sensorimotrices.