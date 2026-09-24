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ATLANTI-CULTURE

24 septembre 2026

"La solitude des professeurs est infinie" : Un témoignage magnifique, précieux sur la passion qui anime les « profs » et leurs difficultés bien réelles

De : Yannick Haenel Gallimard Parution en août 2026 320 pages 21,5 €

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MOTS-CLES

Solitude , professeurs , Yannick Haenel , Gallimard , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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