ATLANTI-CULTURE
24 septembre 2026
"La solitude des professeurs est infinie" : Un témoignage magnifique, précieux sur la passion qui anime les « profs » et leurs difficultés bien réelles
De : Yannick Haenel Gallimard Parution en août 2026 320 pages 21,5 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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