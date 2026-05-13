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Blurred background"La sœur de Shakespeare" : être ou ne pas être, là est la question…
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ATLANTI-CULTURE

13 mai 2026

"La sœur de Shakespeare" : être ou ne pas être, là est la question…

De : Juliette Marie (d’après Virginia Woolf, traduction Jean-Yves Cotté) Mise en scène : Juliette Marie Avec : Inès Amoura et Solenn Goix Studio Hébertot 78 bis Boulevard des Batignolles 75017 PARIS 01 42 93 13 04

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MOTS-CLES

La sœur de Shakespeare , Studio Hébertot , Juliette Marie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

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