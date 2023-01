La semaine des 5 C : votre Capital en bourse, le CES de Las Vegas, le Covid, la Chine et le Congrès Américain. Votre avenir en 5 lettres

Un enfant en Chine subit un test de dépistage contre la Covid-19.

Cette semaine, après le succès de mes prévisions « Nostradamiennes », dont je redoutais qu’elles ne déclenchent une levée de bouclier de ceux qui pensent que ma vie aux USA a fait de moi un critique patenté et pathologique de l’Europe, comme ceux que l’éloignement rendrait ingrat et prétentieux, et qui au contraire ont reçu un niveau de lecture record sur les réseaux et un retour malheureusement approbateur, je vais me contenter d’être plus léger et de découper cet article « façon puzzle ».

Cet exercice serait néanmoins assez vain, si on ne tentait pas d’y trouver un lien, une connectivité, faible parfois, plus proche du modem que de la fibre, mais néanmoins réel entre chacun de ces 5 éléments, façon Besson cette fois.

Votre Capital en bourse va déclencher chez vous, une réelle tachycardie pathologique. C’est normal. Faire de la montagne russe à plein temps est mauvais pour la santé. Ceux qui ont suivi Tesla auront compris que sous prétexte d’étude quasi scientifique basée sur les prévisions, les signaux faibles ou forts, la bourse n’était qu’un jeu de dupes pour gamins cocaïnés, en mal d’adrénaline, de robots réagissant à la nanoseconde et de spéculateurs acharnés, totalement déconnectés de la réalité. En 6 mois, Tesla a perdu plus de la moitié de sa valeur, sans qu’aucune des non-raisons qui avaient fait sa folle valorisation, n’ai vraiment changé depuis. Oui, ils vendent moins en Chine, oui c’était une valorisation indécente, mais la moitié de sa valeur ? Vraiment ? Nvidia. Idem. Il y a pénurie de puces, et cette pépite ne vaudrait donc plus rien. Vraiment ? Et la liste est longue… Rien que cette semaine, We Work a gagné un jour 17% et perdu 10% le lendemain. Pourquoi ? Mystère scientifique, mais limpide sur l’échelle de la cupidité.

Donc retenez une chose, face à l’instabilité du monde, la bourse va en profiter pour gagner, car comme le casino, la bourse gagne toujours (ou presque). Elle gagne à la baisse, elle gagne à la hausse, elle gagne plus quand les écarts sont plus forts et la montagne russe plus pentue. Cela va durer encore quelques mois, mais cela remontera. Il faut juste patienter, et profiter vous aussi, de ces va et vient. Réglez vos stop-loss quand vous êtes en réunion et tout ira bien. D’ici 1 an, tout ce qui a perdu 50% les aura regagné et vous pourrez à nouveau envisager de vendre pour vous acheter une voiture électrique sans volant ou à couleur changeante, comme nous le promet le CES.

Car au CES cette année, la voiture, qui est désormais, grâce à Tesla, une tablette avec des roues, un disque dur qui avance dans le cloud, reste l’une des stars du salon. BMW, très « James Bond » nous présente une app qui permet de changer la couleur de sa voiture. De blanc à noir pour cacher les jours où elle est sale, de rose à bleu, pour les consommateurs « wokistes » qui hésitent entre 2 sexes et exigent une voiture « dégenrable ». Les Ministres inutiles, dont celui du numérique sont aussi à Vegas, mais ne changent pas de couleur et d’innovent pas, puisque le rôle d’un Ministre du numérique en France qui n’a pas de politique du numérique, consiste essentiellement à inaugurer des supérettes digitales, des incubateurs à échec et des salons numériques. Les chrysanthèmes, aurait dit de Gaulle.

La délégation Française, a été rattrapée ou presque par la délégation Taiwanaise, qui voulait ainsi indiquer à la Chine, qu’elle n’avait rien à lui envier, qu’elle cherchait le partenariat avec les USA, et sa protection. Taïwan disait ainsi aux USA, qui dépendent largement du génie Israélien qui lui fournit une large partie de ses innovations, qu’ils auraient intérêt économiquement à ne pas se priver de ses innovations. Bien joué ! La différence entre les start-up de Taiwan et les Françaises, c’est qu’elles ont toutes un avenir.

Le CES, dont je suis le « papa oublié », et sa délégation Française, sont désormais un lieu touristique pour les élus et fonctionnaires des Régions françaises, qui sans aucune espèce de coordination, nous inondent de start-up qui sont toutes les mêmes et dont on peut comparer la durée de vie moyenne à celle du papillon. Bien entendu, il y en a de magiques, mais statistiquement peu, et celles-là sont magnifiques. Lorsque j’avais proposé à Fleur Pellerin, après les Pigeons, et comme chef de file des Assises de l’Entrepreneuriat, à l’Élysée, de former le premier village français au CES en 2014, notre but était d’en emmener peu, mais les meilleures. Depuis, l’administration a repris cela à son compte, avec le talent qu’on lui connaît. Je ne peux pas me retourner dans ma tombe, que je tente d’éviter avec le plus de talent possible, mais sinon…je serais très agité.

Heureusement nous avons Dassault Systèmes, notre plus bette boîte Française, ou Stelantis (Peugeot pour les intimes), avec sa voiture sans volant, qui sortira en 2026. Et là, comme toujours il y a du lourd. Taiwan défie donc un peu la Chine, qui elle est concentrée en ce début d’année sur le Covid.

La Chine a décidé (selon une doctrine Maoïste) que le Covid pourrait finalement tuer une minorité de Chinois, pourvu qu’il immunisât les autres. Mao, du fait de sa politique ridicule des « intellectuels au champs », avait provoqué une famine terrible, mais avait déclaré que « si c’était le prix à payer pour les autres vivent, il fallait l’accepter ». Ils veulent que l’économie redémarre, que les échanges reprennent, et finalement, fort des statistiques mondiales, décident que les plus faibles vont mourir plus vite que prévu, certes, mais qu’au final le confinement a fait plus de mal que de bien, et qu’il était urgent de l’éviter. Au boulot !! Il y a Taiwan à reprendre, les villes moyennes à enrichir, les pays occidentaux à assécher et maintenir en état de dépendance, donc le Covid, ne doit pas être le grain de sable dans ses rouages.

Pendant que les Irlandais se posent la question du masque obligatoire, comme d’autres qui n’ont toujours pas compris, que tout cela (sauf face au plus fragiles) ne servait à rien, si ce n’est à détruire la capacité d’auto-immunisation, qui nous vaut de voir des enfants en salle de réa, la Chine se découvre, quitte à s’enrhumer. Mais en Chine, seul le long terme compte. Le temps présent n’est qu’une péripétie.

Le Covid va obliger à des négociations politiques difficiles, à des politiques de santé coûteuses, permettre des chantages comme la grève des généralistes, dont je serai ravi qu’on les augmente le jour où ils iront travailler là où l’on a besoin d’eux (en région, dans ces milliers de déserts médicaux) et non en ville, où leur surnombre et parfois leur compétence, en baisse, en font des smicards de la médecine. Le Covid a et va continuer à définir les gagnants de l’économie de demain. Il va aussi contribuer au yoyo de vos valeurs boursières préférées, Moderna en tête. Tout est lié dans le meilleur des mondes.

Ce Covid et ces crises et guerres, ont maintenu et accru la polarisation du monde, et sans surprise, cela vaut à Mc Carthy d’avoir essuyé 14 votes avant d’être élu. Une farce qui fait honte à ce pays puissant et véloce, qui profite d’une croissance forte, d’un marché de l’emploi vigoureux, mais d’une classe politique boursoufflée aux extrêmes, et anorexique au centre. Merci Trump ! Cela aura des effets terribles sur les Lois votées aux USA, qui alimenteront des mesures stupides et des retards sur certains sujets clés. Je continue a être le supporter n°1 des USA, mais il y a des choses universelles qui continuent à se dégrader, et la classe politique tient la 1ère place du classement de la honte. En Europe, en Afrique, aux USA…

La boucle et bouclée, gardez votre ceinture, cela va continuer à secouer. Contrôle permanent de la porte opposée avant de l’ouvrir ! Bonne semaine.