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Sur cette photo de groupe diffusée par l'agence de presse russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Andreï Belousov assistent à une cérémonie de dépôt de gerbe marquant le 85e anniversaire de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la Journée du Souvenir et du Deuil, au Tombeau du Soldat inconnu près du mur du Kremlin à Moscou, le 22 juin 2026.
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ARGENT MAGIQUE ET ECONOMIE DE GUERRE

2 octobre 2026

La Russie prévoit de consacrer 530 milliards d'euros de plus dans le secteur de la défense et pour la guerre

La Russie prévoit d’augmenter fortement ses dépenses militaires dans les prochaines années. Moscou pourrait consacrer près de 530 milliards d’euros à la défense et à l’industrie de l’armement sur trois ans.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , ukraine , Moscou , Kremlin , Budget , économie de guerre , soldats russes , pétrole , défense , dépenses militaires , Vladimir Poutine , OTAN , sanctions économiques

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.