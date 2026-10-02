ARGENT MAGIQUE ET ECONOMIE DE GUERRE

La Russie prévoit de consacrer 530 milliards d'euros de plus dans le secteur de la défense et pour la guerre

La Russie prévoit d’augmenter fortement ses dépenses militaires dans les prochaines années. Moscou pourrait consacrer près de 530 milliards d’euros à la défense et à l’industrie de l’armement sur trois ans.