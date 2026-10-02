ARGENT MAGIQUE ET ECONOMIE DE GUERRE
2 octobre 2026
La Russie prévoit de consacrer 530 milliards d'euros de plus dans le secteur de la défense et pour la guerre
La Russie prévoit d’augmenter fortement ses dépenses militaires dans les prochaines années. Moscou pourrait consacrer près de 530 milliards d’euros à la défense et à l’industrie de l’armement sur trois ans.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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