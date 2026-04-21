A BOUT DE SOUFFLE
21 avril 2026
La Russie manipulerait ses données économiques pour masquer l’impact réel des sanctions et du coût de la guerre
Un taux directeur à 15 %, une croissance annoncée à 1 %, une inflation officiellement maîtrisée : les chiffres russes ne tiennent pas la route. Derrière la façade d'une économie qui aurait résisté aux sanctions, se cache un système monétaire bloqué, des banques contraintes de financer la guerre à crédit, et une population qui voit les prix flamber dans les rayons. La Russie manipule ses données. Mais jusqu'à quand peut-on tricher avec la réalité ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.