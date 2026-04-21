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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le directeur général de Roscosmos, la société spatiale d'État russe, à Moscou, le 11 avril 2026.
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A BOUT DE SOUFFLE

21 avril 2026

La Russie manipulerait ses données économiques pour masquer l’impact réel des sanctions et du coût de la guerre

Un taux directeur à 15 %, une croissance annoncée à 1 %, une inflation officiellement maîtrisée : les chiffres russes ne tiennent pas la route. Derrière la façade d'une économie qui aurait résisté aux sanctions, se cache un système monétaire bloqué, des banques contraintes de financer la guerre à crédit, et une population qui voit les prix flamber dans les rayons. La Russie manipule ses données. Mais jusqu'à quand peut-on tricher avec la réalité ?

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MOTS-CLES

Russie , Economie , sanctions , guerre en ukraine , crise banquaire , taux directeurs , croissance , Vladimir Poutine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 