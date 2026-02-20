POLITIQUE
Mix énergétique : une éolienne devant la centrale nucléaire de Cruas-Meysse
SAVOIR-FAIRE NATIONAL

20 février 2026

La relance du nucléaire n’est pas qu’un enjeu énergétique : c’est une opportunité industrielle

La publication de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) le 12 février 2026 matérialise enfin une feuille de route énergétique claire pour la France après plusieurs années de retard. Malgré ses défauts, cette trajectoire renforce le rôle du nucléaire comme pilier de souveraineté énergétique et confirme que la question de l’atome dépasse désormais le simple débat électrique : elle est au cœur d’un projet industriel national.

Alban Magro Go to Alban Magro page

Alban Magro
Chercheur

Alban Magro, chercheur associé au sein de l’Institut Thomas More, vient de publier la note « Vers une coalition du nucléaire de puissance en Europe : un impératif stratégique », disponible sur le site de l’Institut Thomas More

