SAVOIR-FAIRE NATIONAL
20 février 2026
La relance du nucléaire n’est pas qu’un enjeu énergétique : c’est une opportunité industrielle
La publication de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) le 12 février 2026 matérialise enfin une feuille de route énergétique claire pour la France après plusieurs années de retard. Malgré ses défauts, cette trajectoire renforce le rôle du nucléaire comme pilier de souveraineté énergétique et confirme que la question de l’atome dépasse désormais le simple débat électrique : elle est au cœur d’un projet industriel national.
3 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Alban Magro, chercheur associé au sein de l’Institut Thomas More, vient de publier la note « Vers une coalition du nucléaire de puissance en Europe : un impératif stratégique », disponible sur le site de l’Institut Thomas More
Populaires
Alban Magro, chercheur associé au sein de l’Institut Thomas More, vient de publier la note « Vers une coalition du nucléaire de puissance en Europe : un impératif stratégique », disponible sur le site de l’Institut Thomas More