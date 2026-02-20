SAVOIR-FAIRE NATIONAL

La relance du nucléaire n’est pas qu’un enjeu énergétique : c’est une opportunité industrielle

La publication de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) le 12 février 2026 matérialise enfin une feuille de route énergétique claire pour la France après plusieurs années de retard. Malgré ses défauts, cette trajectoire renforce le rôle du nucléaire comme pilier de souveraineté énergétique et confirme que la question de l’atome dépasse désormais le simple débat électrique : elle est au cœur d’un projet industriel national.