Chat Control

La réglementation Chat Control trahit l’image que l’Europe se donne comme temple des droits de l’homme

Présentée comme une réponse à la criminalité en ligne, la législation européenne « Chat Control » imposerait le filtrage systématique de toutes les communications, même celles protégées par le chiffrement. Pour Yaël Ossowski, directeur adjoint du Consumer Choice Center, cette régulation créerait un précédent dangereux : destruction du chiffrement, risques pour les journalistes, militants et citoyens, dérive possible vers un modèle de surveillance à la chinoise. Au-delà de la protection de l’enfance, c’est l’avenir des libertés numériques et de l’écosystème technologique européen qui est en jeu.