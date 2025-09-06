Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Chat Control

La réglementation Chat Control trahit l’image que l’Europe se donne comme temple des droits de l’homme

Présentée comme une réponse à la criminalité en ligne, la législation européenne « Chat Control » imposerait le filtrage systématique de toutes les communications, même celles protégées par le chiffrement. Pour Yaël Ossowski, directeur adjoint du Consumer Choice Center, cette régulation créerait un précédent dangereux : destruction du chiffrement, risques pour les journalistes, militants et citoyens, dérive possible vers un modèle de surveillance à la chinoise. Au-delà de la protection de l’enfance, c’est l’avenir des libertés numériques et de l’écosystème technologique européen qui est en jeu.

avec Rafael Pinto Borges
author imageRafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

La réglementation Chat Control trahit l’image que l’Europe se donne comme temple des droits de l’homme

