Les progrès de l'intelligence artificielle soulèvent de nombreuses questions éthiques.
PLEINE CONSCIENCE
30 octobre 2025
La partie la plus difficile de la création d’une IA consciente pourrait être de nous convaincre que c’est possible
Alors que les IA génératives franchissent un à un les seuils de la vraisemblance humaine, la question philosophique se déplace : non plus peut-on créer une machine consciente ?, mais serions-nous capables de le croire ?
Maître de conférences en philosophie, Université du Lancashire
Maître de conférences en philosophie, Université du Lancashire