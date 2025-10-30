PLEINE CONSCIENCE

30 octobre 2025

La partie la plus difficile de la création d’une IA consciente pourrait être de nous convaincre que c’est possible

Alors que les IA génératives franchissent un à un les seuils de la vraisemblance humaine, la question philosophique se déplace : non plus peut-on créer une machine consciente ?, mais serions-nous capables de le croire ?