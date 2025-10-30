POLITIQUE
Les progrès de l'intelligence artificielle soulèvent de nombreuses questions éthiques.

Blurred backgroundLes progrès de l'intelligence artificielle soulèvent de nombreuses questions éthiques.

© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

PLEINE CONSCIENCE

30 octobre 2025

La partie la plus difficile de la création d’une IA consciente pourrait être de nous convaincre que c’est possible

Alors que les IA génératives franchissent un à un les seuils de la vraisemblance humaine, la question philosophique se déplace : non plus peut-on créer une machine consciente ?, mais serions-nous capables de le croire ?

Davie Cornell Go to Davie Cornell page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Davie Cornell

Maître de conférences en philosophie, Université du Lancashire

