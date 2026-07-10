ATLANTI-CULTURE
10 juillet 2026
"La onzième heure" de Salman Rushdie : le grand écrivain retrouve le plaisir de raconter des histoires
De : Salman Rushdie Gallimard Traduit de l’anglais par Gérard Meudal Parution juin 2026 315 pages 23 €
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MOTS-CLESSalman Rushdie , Gallimard , roman
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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