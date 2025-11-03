POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La nuit au coeur, de Nathacha Appanah

Blurred backgroundLa nuit au coeur, de Nathacha Appanah

ATLANTI-CULTURE

3 novembre 2025

La nuit au coeur, de Nathacha Appanah

Trois parcours entremêlés de séduction, de terreur et de sang jusqu’au féminicide. Un livre au scalpel qui interpelle sur les mécanismes de l’emprise.

Photo of Françoise Loiret
Françoise Loiret Go to Françoise Loiret page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

Culture-Tops , livre , roman , hommes , féminicide

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Loiret image
Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).