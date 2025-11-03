La nuit au coeur, de Nathacha Appanah
ATLANTI-CULTURE
3 novembre 2025
La nuit au coeur, de Nathacha Appanah
Trois parcours entremêlés de séduction, de terreur et de sang jusqu’au féminicide. Un livre au scalpel qui interpelle sur les mécanismes de l’emprise.
2 min de lecture
Vu sur:Culture-Tops
MOTS-CLESCulture-Tops , livre , roman , hommes , féminicide
THEMATIQUESCulture
Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).
Populaires
Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).