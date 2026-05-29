L'ADDITION SALEE
29 mai 2026
La nouvelle peur des entreprises : quand l’IA coûte BEAUCOUP plus cher qu’elle ne rapporte
Une rumeur évoquant une facture de 500 millions de dollars pour un seul mois d’utilisation d’un modèle d’IA fait actuellement le tour de la Silicon Valley. Si cette histoire reste invérifiable, elle met en lumière une réalité bien concrète : certaines entreprises découvrent que l’adoption massive de l’intelligence artificielle peut rapidement devenir un défi financier.
4 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.