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L'intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
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L'ADDITION SALEE

29 mai 2026

La nouvelle peur des entreprises : quand l’IA coûte BEAUCOUP plus cher qu’elle ne rapporte

Une rumeur évoquant une facture de 500 millions de dollars pour un seul mois d’utilisation d’un modèle d’IA fait actuellement le tour de la Silicon Valley. Si cette histoire reste invérifiable, elle met en lumière une réalité bien concrète : certaines entreprises découvrent que l’adoption massive de l’intelligence artificielle peut rapidement devenir un défi financier.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Claude , Anthropic , Silicon Valley , Amazon , uber , tokens , OpenAI , économie numérique , agents IA , coûts technologiques

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.