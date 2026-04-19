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La plateforme de forage Transocean Barents, dans les eaux territoriales libanaises pour l'exploitation de gaz offshore.
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INSTRUMENT DE PUISSANCE

19 avril 2026

La nouvelle bataille du gaz en Méditerranée orientale : pourquoi le Liban reste à la marge

Portée par les découvertes gazières et les recompositions géopolitiques accélérées depuis la guerre en Ukraine, la Méditerranée orientale s’impose comme un nouveau pôle stratégique de l’énergie. Tandis que des pays comme Israël, l'Égypte ou Chypre consolident leur position grâce à leurs ressources et à leurs infrastructures, le Liban peine à s’inscrire dans cette dynamique. Entre incertitudes géologiques, crise interne et fragilité institutionnelle, le pays reste en marge d’une nouvelle carte énergétique qui pourrait pourtant conditionner son avenir économique et stratégique.

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MOTS-CLES

Liban , Guerre en Iran , Hezbollah , Moyen-Orient , Proche-Orient , israël , Emirats Arabes Unis , Arabie Saoudite , gaz , énergie , Chypre , Egypte , Méditerranée

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascale Abou Nader

Pascale Abou Nader est journaliste. 

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