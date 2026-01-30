©
En avril 2021, SpaceX, la société de Musk, a remporté le contrat pour développer le véhicule d'atterrissage de la mission Artemis III de la NASA – le premier retour d'Américains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.
30 janvier 2026
La mission habitée Artemis II de la NASA vers la Lune illustre l'évolution de la stratégie spatiale américaine depuis Apollo et contraste avec le programme fermé de la Chine
Plus d’un demi-siècle après Apollo, la NASA s’apprête à renvoyer des astronautes vers la Lune. Mais derrière cette mission sans alunissage se dessine une transformation profonde de la stratégie spatiale des États-Unis, fondée sur la durée, les alliances et la définition de nouvelles règles — à rebours du modèle chinois, plus fermé et centralisé.
Michelle est directrice exécutive du programme de droit aérien et spatial de la faculté de droit de l'Université du Mississippi et de son Centre de droit aérien et spatial.
