COURSE A L'ESPACE

30 janvier 2026

La mission habitée Artemis II de la NASA vers la Lune illustre l'évolution de la stratégie spatiale américaine depuis Apollo et contraste avec le programme fermé de la Chine

Plus d’un demi-siècle après Apollo, la NASA s’apprête à renvoyer des astronautes vers la Lune. Mais derrière cette mission sans alunissage se dessine une transformation profonde de la stratégie spatiale des États-Unis, fondée sur la durée, les alliances et la définition de nouvelles règles — à rebours du modèle chinois, plus fermé et centralisé.