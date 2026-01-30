POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
En avril 2021, SpaceX, la société de Musk, a remporté le contrat pour développer le véhicule d'atterrissage de la mission Artemis III de la NASA – le premier retour d'Américains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

©

En avril 2021, SpaceX, la société de Musk, a remporté le contrat pour développer le véhicule d'atterrissage de la mission Artemis III de la NASA – le premier retour d'Américains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

COURSE A L'ESPACE

30 janvier 2026

La mission habitée Artemis II de la NASA vers la Lune illustre l'évolution de la stratégie spatiale américaine depuis Apollo et contraste avec le programme fermé de la Chine

Plus d’un demi-siècle après Apollo, la NASA s’apprête à renvoyer des astronautes vers la Lune. Mais derrière cette mission sans alunissage se dessine une transformation profonde de la stratégie spatiale des États-Unis, fondée sur la durée, les alliances et la définition de nouvelles règles — à rebours du modèle chinois, plus fermé et centralisé.

Photo of Michelle L.D. Hanlon
Michelle L.D. Hanlon Go to Michelle L.D. Hanlon page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

espace , Etats-Unis , Mission Artemis II , astronautes , lune , Elon musk , SpaceX , Chine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle L.D. Hanlon image
Michelle L.D. Hanlon
Professeur de droit aérien et spatial

Michelle est directrice exécutive du programme de droit aérien et spatial de la faculté de droit de l'Université du Mississippi et de son Centre de droit aérien et spatial.

Populaires

1Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
2À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
3Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
4Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
5Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
6Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant
7Régularisation massive de sans-papiers en Espagne : voilà pourquoi l’immigration n’est pas du tout le miracle économique que décrit Pedro Sanchez